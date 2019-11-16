ترامب: على اليابان دفع أربعة أضعاف ما تدفعه حاليا لإبقاء قواتنا

إشترط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اليابان دفع أربعة أمثال ما تدفعه حاليا لإبقاء القوات الأميركية في البلاد، في وقت تحث فيه واشنطن حلفاءها منذ فترة طويلة على زيادة نفقاتهم الدفاعية.

ونقلت مجلة فورين بوليسي عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم، إن واشنطن تريد من طوكيو زيادة المبالغ التي تدفعها سنويا للقوات الأميركية في اليابان من نحو ملياري دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار.

وقالت مصادر إن ترامب أصر أيضا على ضرورة أن تتخذ كوريا الجنوبية خطوة مماثلة