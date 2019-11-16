تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن "إس 400" وتتحدث عن منظومة باتريوت

أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن أنقرة لن تتخلى عن استخدام منظومة "إس 400" الروسية، من أجل جهة معينة.

وقال دمير في مقابلة مع "سي إن إن ترك" اليوم السبت: "اشترينا منظومة إس 400 لنستخدمها، ومن غير الممكن أن نتخلى عن استخدامها من أجل جهة معينة"، متابعا "منفتحون على شراء منظومة باتريوت الأمريكية، ولا مانع لوجود منظومة إس 400 وباتريوت معا".

وأضاف رئيس المؤسسة التركية: "منظومة إس 400 ستكون جاهزة للاستخدام في شهر أبريل/ نيسان 2020، واستخدامها سيستغرق وقتا"، مؤكدا "منظومة إس 400 لن تدمج بأنظمة الناتو". ولفت إلى أن عملية "توريد بطاريات إس 400 الثانية ستبدأ بعد عام 2020".

هذا وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف يوليو/ تموز.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة، فيما طالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.