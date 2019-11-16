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محامي الرئيس الأمريكي يلوح بـ "تأمينات جيدة" تحميه من "خيانة ترامب"


أعرب رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيسي الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناعته التامة بأن الرئيس لن يتخلى عنه على خلفية الفضيحة السياسية المتعلقة بضغط البيت الأبيض على حكومة أوكرانيا.

وجاء حديث جولياني، عمدة نيويورك السابق الذي يعد من أهم الشخصيات في الفضيحة، في مداخلة هاتفية مع صحيفة "غارديان" البريطانية، أمس الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان يتخوف من إمكانية أن "يلقيه ترامب تحت عجلات حافلة" في ظل إطلاق تحقيق العزل بحقه.

وقال محامي ترامب: "لا، ولدي تأمينات جيدة جدا بأنه إذا فعل (ترامب) ذلك، فإن جميع فواتير المستشفيات الخاصة بي سيتم تسديدها".

ودافع جولياني عن جهوده لجمع أدلة ضد هانتر بايدن، العضو السابق في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية ونجل نائب الرئيس السابق ومنافس ترامب المحتمل في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، مشددا على أنه فعل ما يتعين على محام جيد فعله لحماية موكله من الاتهامات بالتواطؤ مع روسيا أثناء حملته الانتخابية.

وأوضح جولياني أنه كشف عن أدلة على وجود تواطؤ آخر ليس مع روسيا ودون تورط ترامب فيه، مشيرا إلى أن هذه المساعي أوصلته إلى "حقل الألغام رقم واحد"، وهو جو بايدن الذي تحميه وسائل الإعلام في واشنطن، حسب قوله.

وجدد جولياني قناعته بأن ترامب الذي يعرفه على مدى ثلاثة عقود "موال جدا له".

وجاء هذا الكلام على خلفية أنباء تفيد بأن بعض كبار المشرعين الجمهوريين يرون في جولياني "كبش فداء" محتمل لإلقاء اللوم عليه شخصيا في الفضيحة التي هزت البيت الأبيض، ودفعت الديمقراطيين في مجلس النواب إلى إطلاق تحقيق العزل بحق ترامب.

ويعتقد الديمقراطيون أن ترامب استغل نفوذه بغية إجبار حكومة كييف على فتح تحقيق بالتعاون مع جولياني في أنشطة نجل المنافس الديمقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة، مع استخدام ملف المساعدات الأمريكية كأداة ضغط على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

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