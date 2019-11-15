تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، رسمياً المرشح المقترح من طرف "حركة النهضة"، الحبيب الجملي بشكيل الحكومة.

وذكرت الرئاسة التونسية، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد سلم، يوم الجمعة، الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان حزب حركة النهضة أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه رشح الجملي لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري.

وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما.