روحاني: بعض الدول "بقرة حلوب" وتمد يد الصداقة إلى إسرائيل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة لم ولن تكون صديقة للشعوب والمنطقة والعالم الإسلامي.

فبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف روحاني في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الخميس خلال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الإسلامية في طهران، أن "المسؤولين الأمريكيين كانوا يقولون من قبل، إنهم جاءوا بطائراتهم وقواتهم العسكرية إلى المنطقة لإنقاذ شعب الكويت وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب".

وتابع قائلا "لكنهم اليوم يقولون بكل وضوح وصراحة، إن هدفهم هو حقول النفط في سوريا، ونحن لم نسمع كلاما أكثر صراحة من هذا من النظام الحاكم في البيت الأبيض".

وأوضح، "كنا نعلم أن هدف أمريكا في المنطقة هو النفط ونهب ثروات المسلمين، لكننا لم نسمع من قبل عبارة أن بعض الدول بقرة حلوب وأنه علينا أن نحلبها لمصلحتنا".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن النظام الحاكم اليوم في واشنطن والبيت الأبيض يعلن أهدافه بصورة أكثر وضوحا وصراحة، رغم أن هذه الأهداف كانت واضحة بالنسبة لإيران من قبل".

ووفقا لروحاني، فإن "الخطأ الاستراتيجي يحدث في العالم الإسلامي حينما يعتبر البعض إسرائيل صديقا".

واستطرد قائلا، "ما يدعو للأسف الشديد أن بعض الدول الإسلامية التي ينبغي أن تقف أمام أعداء شعبها لمصلحة العالم الإسلامي وشعبها، نراها تمد يد الصداقة إلى إسرائيل لدرجة أنها تستفيد من إمكانات إسرائيل الاستخبارية ضد الشعوب الإسلامية وتيار المقاومة".