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مغنية أمريكية شهيرة لترامب: أنت وأردوغان جلبتما "داعش"


علقت المغنية الأمريكية شير ( أرمنية الأصل) على مقتل راعي الطائفة الأرمنية الكاثوليكية في القامشلي ووالده على أيدي إرهابيين من "داعش" في سوريا.

واتهمت هذه الفنانة المعروفة، في تغريدة على "تويتر"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتسبب بذلك، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت: "إذا كان داعش قد عاد فعلا، فقد جلبته أنت وأردوغان. ساعدتم أردوغان في قتل الأكراد. وسيعاني الناس هناك ويقتلون. لا شك في أن وحشك الصغير مسرور الآن، لأن داعش قتل قسا أرمنيا ووالده".

وجاءت تغريدة المطربة شير، قبيل اللقاء بين ترامب وأردوغان المقرر اليوم في واشنطن.

 

في 11 نوفمبر، تم اغتيال راعي الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في القامشلي الأب هوفسيب بيتويان ووالده حنا بيتويان، عندما كانا في طريقهما إلى دير الزور.  وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الجريمة.

 

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