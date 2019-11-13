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كاتب مجهول ينشر "أسرارا" عن ترامب واحتمال وقوع حرب أهلية في الولايات المتحدة


نشر موقع "USA Today" جزءا من محتوى كتاب بعنوان "تحذير" نشره مؤلف مجهول ادعى أنه مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية.

ومما جاء في الكتاب أن ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض في حال إدانته على خلفية تحقيق عزله، أو في حالة خسارته سباق الانتخابات الرئاسية بفارق يسير سنة 2020.

وأوضح الكاتب أن ترامب يقوم بتحضير أنصاره حتى يقتنعوا بأن قرار عزله أو خسارته للانتخابات "انقلاب" يستوجب المقاومة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي "لن يغادر في صمت، ولا بسهولة"، ما من شأنه أن يشعل شرارة "الحرب الأهلية" في  البلاد.

وحسب الكتاب المنشور، فإن كبار المسؤولين في إدارة ترامب فكروا في تقديم استقالة جماعية العام الماضي، في محاولة منهم لإطلاق صرخة تحذير من السلوك "المشبوه والفاسد" للرئيس، لكنهم عدلوا عن الفكرة خوفا من تفاقم الوضع.

كما ذكر الكتاب أن غالبية في إدارة ترامب طالبت بتنحيته وفقا لبنود التعديل الـ25 من الدستور، وقد أيدهم نائبه مايك بنس في ذلك، غير أن المؤلف لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء الذي أنكره بنس بشدة.

وفي تعليق على الكتاب الذي أحدث ضجة في الولايات المتحدة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، إن "الجبان الذي ألف هذا الكتاب لم يكشف عن اسمه لأنه لا يحتوى على شيء سوى الأكاذيب".

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