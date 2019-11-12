ألمانيا تعتقل دواعش خططوا لهجوم ناسف

قال الادعاء الألماني، يوم الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم داعش الارهابي

وأضاف الادعاء أن المشتبه به الأساسي ألماني من أصل مقدوني، عمره 24 عاما أراد تصنيع متفجرات، وحاول شراء سلاح من الإنترنت، وأن شريكيه مواطنان تركيان عمر أحدهما 21 عاما، والآخر 22 عاما.

وقالت مدعية فرانكفورت، ناديا نيسن، في بيان إن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن في الهجوم.