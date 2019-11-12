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نواب أمريكيون يطالبون ترامب بإلغاء زيارة أردوغان للبيت الأبيض


طالب 17 نائبا بالكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بإلغاء دعوته للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة البيت الأبيض، المقررة الأربعاء المقبل.

وقال 15 نائبا ديمقراطيا ونائبان جمهوريان بمجلس النواب، في خطاب أرسله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، إليوت إنجل،، يوم الاثنين، إن الغزو التركي لشمال سوريا الشهر الماضي كانت له تبعات كارثية على الأمن القومي الأمريكي، وأدى إلى انقسامات عميقة داخل حلف الناتو، وسبّب أزمة إنسانية على الأرض، حسب ما نقلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

أضاف الخطاب: «وفقا لذلك الموقف، نؤمن أن الآن على وجه الخصوص هو وقت غير ملائم كي يزور الرئيس أردوغان الولايات المتحدة، ونحن ندعوك إلى إلغاء تلك الدعوة».

وأشار النواب الأمريكيون إلى شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400» رغم معارضة واشنطن للخطوة، بالإضافة إلى بعض التحركات الأخرى التي قرّبت عضو الناتو بشكل أكبر إلى موسكو، فضلا عن تقويض أردوغان للمؤسسات الديمقراطية في تركيا.

ولم يعلّق البيت الأبيض على رسالة النواب، والتي تأتي قبل يومين فقط من زيارة أردوغان المقررة إلى البيت الأبيض، ومن المفترض أن يعقد خلالها الرئيس التركي مؤتمرا صحفيا مع ترامب.

ولفتت «بوليتيكو» إلى أن الزيارة المقررة تأتي بينما تشوب العلاقات الأمريكية- التركية حالة من التوتر، مشيرة إلى إدانة مجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الشمال السوري وما تبعه من حملة عسكرية تركية ضد القوات الكردية التي كانت حليفة واشنطن في الحرب على «داعش»، وإدانة الإدارة الأمريكية نفسها للعملية التركية في وقت لاحق، وتمرير مجلس النواب قرارا بعقوبات كبيرة تستهدف مبيعات الأسلحة لتركيا ومؤسسات مالية ومسئولين بارزين بالجيش التركي.

وقبلها، أخرجت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج المقاتلات الأمريكية المتطورة «إف-35» بعد تلقيها أول دفعة من منظومة «إس-400»

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