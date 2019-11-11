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تركيا تبدأ اليوم ترحيل معتقلي "داعش"الارهابي إلى بلدانهم


تبدأ تركيا، اليوم الاثنين، بترحيل معتقلي تنظيم "داعش" الارهابي إلى بلدانهم.

وذكر التلفزيون التركي، ، أن "تركيا تبدأ اليوم ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن، الجمعة (8 تشرين الثاني 2019)، عزم أنقرة إعادة معتقلي "داعش" الارهابي إلى بلدانهم بداً من اليوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، في وقت سابق، أن لدى تركيا 1149من عناصر "داعش" الارهابي في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب.

 

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