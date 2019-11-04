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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بدأنا تشغيل 30 جهاز طرد مركزي متطورا جديدا


أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن بدء تشغيل 30 جهاز طرد مركزي متطورا جديدا من الجيل السادس "IR6".

وأضاف صالحي اليوم الاثنين خلال زيارته محطة "نطنز" النووية بمحافظة أصفهان أن: "إنتاج طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع 10 أضعاف خلال الشهرين الماضيين".

وأوضح أنه: "خلال الشهرين الماضيين قمنا بتشغيل 15 جهازا مركزيا من الجيل المتطور".

وتابع: "أنشطتنا النووية لم تتباطأ أو تتوقف خلال السنوات الماضية، وإنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع خلال الشهرين الماضيين، بعد الخطوة الثالثة من 450 غرام يوميا إلى 5 آلاف غرام".

ونوه صالحي إلى أن طهران تمتلك الآن في مفاعل نطنز 60 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس، وقال إنه "تم تشغيل 30 جهاز طرد مركزي كان على جدول أعمالنا بعد نحو 3 أو 4 سنوات، لكننا عجلنا في ذلك جراء التحديات السياسية التي نواجهها".

وتأتي زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التفقدية إلى مجمع "مصطفى أحمدي روشن" للتخصيب في نطنز عشية المرحلة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النوویة من جراء عدم تنفيذ أوروبا لالتزاماتها، ولمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار المراحل الثلاث السابقة، خاصة الثالثة منها.

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