تركيا تعلن اعتقال 7 "دواعش" بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 7 أشخاص من تنظيم "داعش" بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم.

وذكرت الداخلية، اليوم الأحد، في بيان لها أنه "تم توقيف 7 ارهابيين من تنظيم داعش بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين التابع للتنظيم".

وأضاف البيان أن "العملية ضد تنظيم داعش الارهابي نفذت في 5 محافظات هي عثمانية واسطنبول وغازي عنتاب وكيليس".

وأوضح أنه "تم في العملية اعتقال أمير الزكاة والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".