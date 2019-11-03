تركيا تعلن اعتقال 7 "دواعش" بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 7 أشخاص من تنظيم "داعش" بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم.
وذكرت الداخلية، اليوم الأحد، في بيان لها أنه "تم توقيف 7 ارهابيين من تنظيم داعش بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين التابع للتنظيم".
وأضاف البيان أن "العملية ضد تنظيم داعش الارهابي نفذت في 5 محافظات هي عثمانية واسطنبول وغازي عنتاب وكيليس".
وأوضح أنه "تم في العملية اعتقال أمير الزكاة والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".
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