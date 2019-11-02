الصفحة الدولية

المتحدثة باسم البيت الأبيض: مستعدون لعزل ترامب


أعلن البيت الأبيض أنه مستعد لتحقق سيناريو عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط تكثيف الديمقراطيين جهودهم في هذا الاتجاه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في حديث لقناة “فوكس نيوز”، مساء الجمعة، ردا على سؤال حول جاهزية الإدارة الأمريكية لنجاح الديمقراطيين: “نعم، مستعدون لأن يحدث العزل”.

وأضافت غريشام أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، “أكدت بوضوح أن الأعضاء الديمقراطيين فيه ينوون التصويت لصالح” هذا القرار.

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن طبيعة القرار حول عزل ترامب غير معروفة مسبقا، لكذا ذلك يمثل “أمرا يمكن توقعه”.

واعتبرت المسؤولة أن الرئيس الأمريكي “لم يفعل أي شيء غير صحيح”، مشددة على أنه “لا شيء يجب أن يخفيه”، وقالت إن المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي تسببت بالأزمة، “كانت اتصالا هاتفيا عاديا مع زعيم أجنبي”، ولم يتم العثور على أي دليل يثبت محاولة سيد البيت الأبيض عرض “خدمة مقابلة خدمة” على نظيره.

ويأتي هذا التصريح بعد أن صادق مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى من الكونغرس التي يهيمن فيها حاليا الديمقراطيون، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية من التحقيق بشأن مسألة عزل ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري والذي يتهم من قبل معارضيه بسوء استخدام صلاحياته وتعريض أمن الولايات المتحدة الأمني إلى الخطر.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب إن ترامب “مارس الضغط” على زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وفي حال دعم مجلس النواب نهائيا عزل ترامب، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم إقالة ترامب من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونغرس هذا الإجراء، الذي سيمثل، حال إقراره، أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المتحدثة باسم البيت الأبيض: مستعدون لعزل ترامب
"رسالة رسمية" من الرئيس الإيراني إلى الملك السعودي
لافروف: البغدادي صنيعة أمريكا
تركيا تعلن توقيف 11 داعشي بينهم خادم الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي
الكويت.. اشتباك عنيف بين مصلين على الهواء مباشرة خلال صلاة الجمعة!
ضجة في السودان بعد خروج البشير من السجن.. ومطالبات بالتحقيق مع المسؤول
وزير الخزانة الأمريكي: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر
مساع لعزل ترامب في العلن.. والبيت الأبيض ينتقد ’’الخدعة’’
الخارجية المصرية تكشف عن مفاوضات سودانية إثيوبية حول سد النهضة
الكويت... آخر تطورات محاكمة أحد أفراد الأسرة الحاكمة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك