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ترامب يعتبر شيكاغو أخطر من أفغانستان وعمدتها تصفه بالمهرج


اعتبر رئيس أمريكا دونالد ترامب أن شيكاغو أخطر من أفغانستان نسبة لارتفاع معدل الجريمة بثالث أكبر مدينة أمريكية بعدد السكان، وردت عمدتها قائلة، لقد "أتى بتهريجه الجاهل المهين إلينا".

وأضاف خلال اجتماع للجمعية الدولية لقادة الشرطة: "هذا محرج لنا كدولة. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاغو. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة بها. هذا صحيح".

ووجه ترامب انتقادات لاذعة لقائد شرطة شيكاغو إيدي جونسون الذي رفض حضور الاجتماع، تعبيرا عن معارضته للرئيس الجمهوري الذي يقوم بأول زيارة للمدينة المؤيدة بغالبيتها للحزب الديمقراطي منذ توليه الرئاسة في 2017.

وفي إشارة لجونسون، قال ترامب "هذا رجل لم يكلف نفسه عناء حضور اجتماع لقادة الشرطة، أكثر الناس احتراما في البلاد، في مدينته ومع رئيس الولايات المتحدة. هل تعرفون لماذا؟ هذا لأنه لا يؤدي عمله".

وبلغ عدد جرائم القتل في شيكاغو العام الماضي 561 جريمة بعدما كان 653 جريمة عام 2017. وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون، أن عدد جرائم القتل في المدينة منذ بداية العام الحالي بلغ 436 جريمة.

وردت لوري لايتفوت عمدة شيكاغو، وهي ديمقراطية، على ترامب بتغريدة على "تويتر" قائلة إنه لا مفاجأة في أنه "أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو".

وأضافت "من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أيا كان منصبه، بأن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة".

وشارك الآلاف في شيكاغو في مظاهرة خارج برج ترامب، حيث كان الرئيس يجمع حوالي 4 ملايين دولار لحملة انتخابه لفترة ثانية عام 2020 وللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالمضي في مساءلة ترامب تمهيدا لعزله وإدانته.

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