ترامب يؤكد مقتل المرشح لخلافة البغدادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية قتلت الارهابي الذي كان من المرجح أن يخلف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع.

وأضاف ترامب على تويتر: "تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم".

ولم يحدد ترامب الارهابي الذي يقصده بالاسم لكن الولايات المتحدة أكدت أمس الاثنين مقتل الارهابي أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم داعش الارهابي وهو من الارهابيين البارزين .