إعلان حالة الطوارئ في أميركا لتنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخها بسبب حرائق الغابات

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين 28 تشرين الأول، حالة الطوارئ، ونفذت أكبر عملية إجلاء في تاريخها.

وأعلنت حاكم ولاية كاليفورنيا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" حالة الطوارئ على مستوى الولاية، لاحتواء حرائق الغابات الضخمة، والتي تأججت قوتها بسبب الرياح القوية.

ونفذت ولاية كاليفورنيا أكبر عملية إجلاء قسرية في تاريخ البلاد، بعدما تسببت الحرائق في هدم بلدات عديدة في منطقة "سونوما" الشهيرة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.