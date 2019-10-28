إيران: أمريكا ستعيد بقايا تنظيم داعش الارهابي لتنفيذ عمليات مدمرة في المنطقة

أعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الاثنين، أن إعلان امريكا عن القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي لا يعني نهاية الخطر، و أن هزيمة داعش تحققت بفضل دعم إيران للعراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات للتلفزيون الحكومي: "لا نعتبر قتل البغدادي نهاية لإرهاب داعش"،

مضيفا أن "تفكير داعش لا يزال حيا، وقد يتم إعادة تنظيم بقاياهم من قبل الأميركيين أنفسهم لاستخدامهم بعمليات مدمرة في المنطقة".

وأضاف موسوي، قائلا: "من هزم داعش هم شباب المقاومة في سوريا والعراق، والتي وقفت خلفهم الحكومة السورية والعراقية، من هزم داعش هو الدعم اللوجيستي الذي قدمته إيران إلى هذين الشعبين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الارهابي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.