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فرنسا توقف جميع صادرات الأسلحة إلى تركيا


أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان عن تجميد جميع الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين، اليوم السبت: "في انتظار وقف هذا الهجوم، قررت فرنسا تجميد كل الخطط الخاصة بتصدير الأسلحة إلى تركيا، والتي يمكن استخدامها في هذا الهجوم".

وأضافتا أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ فورا، مشيرتين إلى أن العملية التركية في سوريا تهدد أمن أوروبا.

وفي وقت سابق أعلن كل من ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا عن تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، التي قد تستخدمها خلال عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

جدير بالذكر أن فرنسا كانت قد انتقدت العملية التركية، ودعت أنقرة لوقفها، محذرة من وقوع كارثة إنسانية، وتعزيز مواقع تنظيم "داعش" في المنطقة.

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