القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي يستقيل من منصبه

أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفين ماكالينان، الاستقالة بعد ستة أشهر من تعيينه لهذا المنصب.

من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي استقالة ماكالينان “آخر مؤشر على الزعامة الفاشلة لهذه الإدارة التي فاقمت الوضع الإنساني عند الحدود وجلبت الألم والمآسي إلى حياة عدد لا يحصى من الأشخاص”.

وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن ماكالينان نفسه ومسؤول في البيت الأبيض أن القائم بأعمال وزير الأمن قرر ترك منصبه بتلقاء نفسه، خلافا عن غيره من المسؤولين الكبار الذين اضطروا إلى مغادرة الإدارة الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وكان ماكالينان أحد القائمين على سياسة فصل أطفال المهاجرين عن عوائلهم التي استدعت موجة انتقادات داخل البلاد وخارجها، غير أنه لاحقا أبدى أسفه إزاء هذا الأسلوب.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن ماكالينان، لم يشارك سيد البيت الأبيض آراءه في بعض الأحوال، فيما كان كبار المسؤولين في وزارته، يبدون دعما مطلقا لنهج ترامب.