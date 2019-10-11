أول تعليق من رئيس وزراء الأردن على "أزمة الطاغية المقبور صدام حسين" مع الكويت

علق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الجمعة، على أزمة الهتافات باسم الطاغية المقبور صدام حسين خلال مباراة بكرة القدم بين المنتخب الأردني ونظيره الكويتي.

وكتب الرزاز على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "ما حدث في المدرجات ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء."

وأضاف "تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات"، مشيرا الى ان "علاقتنا ب‍الكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا، الفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن".

وأثار هتاف باسم الطاغية المقبور صدام حسين أطلقه مشجعون خلال مباراة جمعت المنتخب الأردني ونظيره الكويتي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اتصال هاتفي، أبدى وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، أمس الخميس، لنظيره الأردني أيمن الصفدي "استياء واستهجان" بلاده لما صدر عن جماهير أردنية.