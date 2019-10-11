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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب الحوار مع طهران
وكالة انباء براثا
35
2019-10-11
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