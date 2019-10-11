انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية مملوكة لشركة النفط الوطنية، صباح اليوم الجمعة، في البحر الأحمر على بعد 60 ميلاً من ميناء جدّة في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامٍ إيرانية وعالمية.

ونقلت قناة "العالم"، عن مصدرٍ وصفته بـ"المطّلع" قوله إنّ "الناقلة الإيرانية تابعة لشركة النفط الوطنية، وقد تعرضت صباح اليوم إلى انفجار بما يقرب من 60 ميل عن ميناء جدّة في السعودية".

ووفقاً للمعلومات، فقد تعرّض الخزّانان الأساسيّان للنفط في الناقلة لأضرار، ما أدّى إلى تسرّب النفط الذي كان يحتويهما إلى مياه البحر.

وأفادت وكالة "الطلبة" الإيرانية (إيسنا) بأنّ الخبراء الفنيون الموجودون على متن الناقلة يحقّقون في ملابسات الإنفجار، مرجّحين فرضية وجودِ "عمل إرهابي".

فيما ذكرت قناة "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلامٍ إيرانية، أنّ الناقلة "تحت السيطرة" وطاقمها يحافظ على أوضاعٍ مستقرة فيها، فيما لم يتعرّض أحد من أفراد الطاقم للأذى.

كما أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها.