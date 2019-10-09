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ترامب: التدخل في الشرق الأوسط أسوأ قرار في التاريخ الأمريكي


أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار أمريكا التدخل في الشرق الأوسط هو من أسوأ القرارات في تاريخ بلاده.

وكتب ترامب على "تويتر": جزء من تاريخ بلادنا! حاربنا في ظل فرضية خاطئة وفي الوقت الحاضر فرضية أثبتت بطالتها، وهي وجود أسلحة الدمار الشامل (في العراق)، ولم يكن هناك أي شيء في الواقع!...

وتابع: "صرفت الولايات المتحدة 8 تريليونات من الدولارات على القتال ومراقبة الشرق الأوسط. لقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح. لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر من (الكرة الأرضية). إن التدخل في الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

ودافع الرئيس الأمريكي عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلا إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم "داعش"الارهابي

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، بدأت يوم الإثنين الماضي، بسحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من الدول) وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

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