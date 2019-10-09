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السيد الخامنئي: قررنا عدم صنع السلاح النووي رغم قدرتنا على ذلك


أعلن قائد الثورة الاسلامية في ايران اية السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، أن بلاده لن تصنع السلاح النووي او تمتلكه رغم قدرتها على ذلك، عازيا ذلك الى حرمة ذهه الامور وفق الشريعة الاسلامية.

وقال سماحته في تغريدة على موقع تويتر، "نحن قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي وامتلاكه رغم استطاعتنا ذلك، لحرمة هذه الأمور وفق التعاليم الإسلامية ونعتبر استخدامه حراماً".

وتسائل "لماذا نصنّع ونمتلك شيئاً يحرم علينا استخدامه؟"، مضيفا "حتى لو امتلكنا يوماً ما سلاحاً نوويّاً لكان من المحتّم أننا لن نستخدمه".

وفي تغريدة لاحقة قال سماحته، "قبل عدة أعوام كتب كاتب صهيوني في مجلّة صهيونيّة حول إحدى إنتاجاتنا في مجال الصواريخ أنّني أعادي إيران لكنّني أنحني إجلالاً للرّجل الذي استطاع أن يصنع مثل هذا الصاروخ رغم وجود الحظر".

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