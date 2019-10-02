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بومبيو يعترف: كنت شاهدا على مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا


أقر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه كان حاضرا أثناء المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي يواجه ترامب بسببها احتمال اتهامه داخل الكونغرس باستغلال السلطة، بما قد يؤدي لعزله من منصبه.

و نقلت "سي إن إن" عن بومبيو، قوله في تصريحات صحفية خلال زيارته لإيطاليا، "لقد كنت شاهدا على المكالمة".

وأضاف "أنا وزير للخارجية منذ نحو عام ونصف، وأعرف بالتحديد ما هي السياسة الأمريكية حيال أوكرانيا"، موضحا أنها "تركز على التخلص من التهديد الذي توجهه روسيا في أوكرانيا، ومساعدة الأوكرانيين على التخلص من الابتزاز والفساد من الحكومة"، مؤكدا أن "المكالمة كانت في ذلك السياق".

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو/تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

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