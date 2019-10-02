المعارضة الأسترالية تطالب بنشر محضر مكالمة ترامب وموريسون

طالبت المعارضة الأسترالية حكومة البلاد بنشر محضر المكالمة الهاتفية الحساسة التي جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بتحقيق مولر.

وجاء ذلك على خلفية تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين يفيد بأن ترامب طلب من موريسون تزويده بمعلومات بهدف ضرب مصداقية التحقيق، الذي كان المحقق الخاص روبرت مولر يجريه بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وطالب زعيم المعارضة أنطوني ألبانيز بنشر المعلومات التي سلّمتها كانبيرا إلى واشنطن في هذا الصدد، وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترامب في تشويه سمعة خصوم سياسيين، لاسيما بعد أن أقرّ مكتب موريسون الثلاثاء بأن رئيس الوزراء عرض شخصيا على ترامب "المساعدة والتعاون" مع التحقيق الذي تحدث الرئيس الأمريكي عنه.

وقال ألبانيز: "ينبغي على رئيس الوزراء توضيح ما حدث بالضبط. عليه نشر أي محضر أو ومعلومة بحوزته بهذا الشأن"، معتبرا ذلك أمرا "غير اعتيادي بالمرة".

من جهتها، رفضت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين في حديث إذاعي اليوم الإفصاح عن "المواد والمعلومات"، التي يمكن أن يكون قد تبادلها رئيس الوزراء وترامب، وسعت إلى الطمأنة بأن حكومتها تصرفت كما ينبغي، مؤكدة أن أي تعاون مع إدارة ترامب يجري "بقدر ما نستطيع وبقدر ما هو مناسب".

وكانت "نيويورك تايمز" أفادت بأنّ البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بين ترامب وموريسون بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول في وقت سابق إلى محضر مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأدت المكالمة التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية يرمي إلى عزل ترامب.