وزير الدفاع السوداني يرد على توقعات إقالته بسبب خلافات مع حميدتي

حسم وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن جمال عمر، الجدل الدائر حول الأنباء التي تداولتها بعض المواقع عن نشوب خلافات بينه وعضو مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

أعلن الفريق ركن جمال في حديث خاص لـ"الصيحة" مساء أمس، أن ما تردده بعض المواقع ذات الأغراض، هدفه زرع الفتنة بين القوات المسلحة و"الدعم السريع".

وأكد أن المنظومة الأمنية منسجمة تماما ومتناسقة الجهود، ولا خلاف بين قادتها مطلقا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر، دفع بمذكرة لمكتب عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي مطالبا بسحب قوات الدعم السريع من مقار وزارة الدفاع شرقي العاصمة، بجانب هيئة التصنيع الحربي التي أحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها عليه، والقاعدة العسكرية بمنطقة "وادي سيدنا" غربي أمدرمان، بحجة رفض الجيش لوجود القوة في تلك المناطق وعدم انضباطها .

ولفتت المصادر أن حميدتي عقب اجتماعا بضباط رفيعين لقوات الدعم السريع، اعتبر مطالب وزير الدفاع تمثل معاداة لقواته، مضيفا أنه لن يسحب أي قوة من المناطق المذكورة، وتوقع المصدر إقالة وزير الدفاع غضون الأيام المقبلة.