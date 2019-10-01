الصفحة الدولية

قائد الجيش الإيراني يكشف ماذا قدم الحرس الثوري لـ"أنصار الله" في اليمن


كشف رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، عن أن "الحرس الثوري الإيراني يقدم استشارات عسكرية للجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن".

وقال باقري، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "الحرس الثوري الإيراني يقوم بتقديم الاستشارات العسكرية للجان الشعبية اليمنية".

وأضاف: "لقد قمنا بتقديم الاستشارات العسكرية لسوريا والعراق، وقدمنا لهم السلاح، والتجهيزات، ووقعنا معهم عقودا بذلك".

وشدد قائد الجيش الإيراني على أن "ما أشيع عن نقل طهران لصواريخ إلى اليمن محض كذب"، موضحا: "كيف نستطيع إرسال الصواريخ إلى اليمن في الوقت الذي لا يمكن فيه إرسال الدواء".

وأكد: "سوف نبقى إلى جانب الشعب اليمني المظلوم حتى إنهاء هذا العدوان".

وعن العقوبات الأمريكية، أكد قائد الجيش الإيراني: "نحن جاهزون لأي حرب... العقوبات الجديدة للإعلام فقط، ولا تؤثر على القوات المسلحة الإيرانية"، متابعا: "غضبهم من الحرس الثوري الإيراني سببه قيام الحرس الثوري بإفشال الكثير من خططهم الخبيثة في المنطقة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة: تطور مفاجئ في موقف السودان من حرب اليمن... ورئيس الوزراء يعلق
وزير الدفاع السوداني يرد على توقعات إقالته بسبب خلافات مع حميدتي
قائد الجيش الإيراني يكشف ماذا قدم الحرس الثوري لـ"أنصار الله" في اليمن
ترامب يهدد أمريكا بـ"الحرب الأهلية" حال عزله من الرئاسة
صحيفة: ترامب طلب مساعدة أستراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر
"الأسرار تتوالى"... مايك بومبيو شارك في مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني
جونسون يستعد لإعلان خطة "بريكست" جديدة خلال 24 ساعة
إيران تستعيد 1700 قطعة أثرية من الولايات المتحدة
شي: ما من قوة في العالم يمكنها أن تهز دعائم الأمة الصينية
مادورو يعلق على إمكانية عزل ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 73.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك