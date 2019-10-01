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جونسون يستعد لإعلان خطة "بريكست" جديدة خلال 24 ساعة


كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أنه من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة من المتوقع أن تستند خطة المملكة المتحدة، إلى إنشاء "منطقة اقتصادية" في جميع أنحاء إيرلندا والتي من شأنها أن تسمح للمنتجات الزراعية والغذائية بالانتقال دون مراقبة على الحدود.

وكان جونسون قد أكد عزمه على تنفيذ بريكست مهما كلف الأمر في الواحد والثلاثين من أكتوبر الجاري، متعهداً بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

تكلفة بريكست

وفي سياق متصل، قال ساجد جاويد وزير المالية البريطاني أمس، إنه لا يعتقد أن "أحدا يعرف حقيقة" كم ستبلغ تكلفة "بريكست" من دون اتفاق، على الاقتصاد البريطاني، عادا أن هذا السيناريو يبقى "احتمالا" مطروحا.

ووفقا لـ"الفرنسية" أضاف في تصريحات، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "ليس السيناريو المفضل لدينا"، و"نحن نعمل للتوصل إلى اتفاق مع شركائنا الأوروبيين"، لكن "لا يمكن أن نؤجل مجددا" موعد "بريكست".

الاحتمالات المطروحة

ورغم إقرار قانون يحظر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ونص على ضرورة أن يطلب رئيس الحكومة في هذه الحالة تأجيل "بريكست"، فإن الوزير كرر القول دون إعطاء تفاصيل أنه "لا يمكننا أن نؤجله مجددا".

وأضاف، جاويد "إن المراد من إقرار هذا القانون واضح، وصعب أكثر سعي الحكومة للتوصل إلى الاتفاق الذي نريد"، مؤكدا "أن الحكومة ستحترم القانون".

وتابع أن الشركات "تريد معرفة موعد انتهاء حالة الشك"، مضيفا، "هناك احتمال لخروج دون اتفاق، ولهذا نواصل استعداداتنا بأقصى سرعة" لهذا الاحتمال.

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جونسون يستعد لإعلان خطة "بريكست" جديدة خلال 24 ساعة
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