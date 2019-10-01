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مادورو يعلق على إمكانية عزل ترامب


صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنه لم يتفاجأ عندما اطلع على تقارير حول بدء النظر في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي،  “بصراحة، عندما اطلعت على التقارير حول العزل، لم أتفاجأ”، مضيفا أن الرئيس الأمريكي كان دائما يتصل بزعماء دول أخرى ويطالبهم بدعم واشنطن في موقفها تجاه فنزويلا، مهددا بقطع المساعدات المالية.

واعتبر مادورو أن عزل ترامب، إن حدث، لن يغير شيئا، لأن “الإمبراطورية قررت عدم السماح بوجود دول مستقلة في المنطقة”.

وتابع الرئيس الفنزويلي قائلا: “نحن نعرف أساليبه. وهو يستحق العزل ألف مرة… ولو تم التحقق من اتصالاته الهاتفية خلال العام الأخير، لكان من الممكن العثور على ما يكفي من الأدلة على تجاوزاته في ما يخص فنزويلا، لكن ذلك لن يحدث. ولن يتم تحقيق العدالة”.

يذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت عن بدء دراسة مسألة عزل ترامب في أعقاب نشر نص مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي يعتقد الديمقراطيون بأن ترامب تجاوز الصلاحيات خلالها، وحاول الضغط على كييف من أجل مصالح سياسية خاصة به.

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