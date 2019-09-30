القضاء يرد استئناف الطعون في رئاسيات تونس وازدياد فرص الإفراج عن القروي

ردت المحكمة الإدارية التونسية اليوم طلبات الاستئناف ضد الطعون المقدمة بنتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، ما يتيح للهيئة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الربوعي، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات، والمقدمة من 5 مرشحين هم سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم بولبيار وسليم الرياحي.

ومن المرجح أن تؤكد النتائج الأولية عبور المرشح المستقل سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس" القروي إلى الدور الثاني الذي ينتظر أن يجرى في 13 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتقرر الإفراج عن القروي في ظل مخاوف من أن يؤدي الإبقاء عليه في السجن لإلغاء نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم تكافؤ الفرص مع منافسه قيس سعيد، الأمر الذي أعربت عنه هيئة الانتخابات، وحذر منه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وهيئات وشخصيات سياسية.

وفي ما يتعلق بالحكم في ملف القروي بفك القضاة إضرابهم المتواصل منذ 20 سبتمبر الجاري، هناك توجه لعودة القضاة إلى العمل بدءا من اليوم، ما سيمثّل خطوة إيجابية في ملف القروي خلال جلسة الأربعاء.