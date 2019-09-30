باكستان تستدعي نائب سفير الهند بعد مقتل شخصين بقصف في كشمير

استدعت الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين أكبر دبلوماسي هندي في البلاد بشأن اتهامات بقصف من الجانب الهندي أسقط قتيلين في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسلام آباد من إقليم كشمير المتنازع عليه في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الدولتين اللتين تملكان أسلحة نووية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن عجوزا عمرها 60 عاما وصبيا عمره 13 عاما لقيا حتفهما بينما أُصيب ثلاثة آخرون في قصف عبر خط السيطرة بين شطري كشمير قرب الحدود غير الرسمية مع الهند يومي السبت والأحد، على ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر بيان للوزارة أن «انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار تمثل تهديدا للسلام والأمن بالمنطقة وقد تؤدي إلى سوء تقدير استراتيجيا»، مضيفة أن المتحدث باسمها استدعى نائب السفير الهندي غوراف أهلواليا للتنديد بالحادث.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إنه ليس لدى الوزارة تعليق فوري على الأمر.

وتتبادل الهند وباكستان اتهامات بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 2003 بأعمال قصف وإطلاق نار عبر خط السيطرة مما تسبب في مقتل العشرات منذ بداية العام الحالي.

وتتهم الهند أيضا باكستان بدعم متشددين على أراضيها وهو زعم تنفيه إسلام آباد.

يأتي الحادث الأخير وسط توتر بين البلدين الجارين تصاعد بشكل حاد في أعقاب تحرك نيودلهي لتغيير وضع الحكم الذاتي في المنطقة الخاضعة لسيطرتها بكشمير في أغسطس (آب).