روسيا تجري تجربة على صاروخ بالستي مداه 5500 كيلومتر

أجرت روسيا اليوم (الاثنين) تجربة إطلاق صاروخ بالستي من طراز «توبول- إم» من الأرض، لمسافة تخالف أحكام معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي انتهى العمل بها الشهر الماضي.

ونقلت وكالة «تاس» الرسمية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ أُطلق من محطة «بليسيتسك كوزمودروم» الفضائية في شمال غربي روسيا، إلى هدف في مكان غير معلوم في منطقة كامتشاتكا بأقصى الشرق، علماً أن المسافة تبلغ نحو 5500 كيلومتر، وهو الحد الأقصى الذي نصت عليه معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أُبرمت عام 1987 بين روسيا والولايات المتحدة. ومن الممكن أن يغطي هذا النطاق أوروبا القارية كلها.

وكانت الولايات المتحدة بادرت بالانسحاب من المعاهدة مؤكدة أن روسيا تنتهكها من خلال إنتاج صواريخ قادرة على بلوغ المسافة التي تحظرها المعاهدة، وهي تتراوح بين 500 و5500 كيلومتر. وعلى الأثر، اتخذت موسكو خطوة مماثلة.