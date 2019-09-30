روحاني يتلقى رسالة من السعودية

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، عن تلقي رئيس بلاده حسن روحاني رسالة من السعودية، مبدياً استعداد طهران للحوار مع الرياض إذا "تغيير سلوكها وإيقاف الحرب في اليمن".

وقال ربيعي، بحسب قناة "الجزيرة"، إن "روحاني تلقى رسالة من السعودية سلمها له رئيس إحدى الدول"، مضيفاً: "مستعدون للحوار مع السعودية إذا غيرت سلوكها وأوقفت الحرب في اليمن".

وأشار ربيعي إلى أن "الهجوم البري للحوثيين على السعودية يؤكد قدرتهم على تنفيذ هجوم أرامكو".