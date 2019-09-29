الصفحة الدولية

الصاروخ المرعب… الصين تكشف سلاحا خارقا بالصدفة


كشفت فيديو للجيش الصيني، عن سلاح غريب، ظهر للمرة الأولى، لكن تم إزالته من الفيديو الخاص بالتدريبات في وقت لاحق.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست"، مشيرة إلى أن السلاح الجديد عبارة عن صاروخ كروز، تفوق سرعته سرعة الصوت، وأنه تم الكشف عن بالمصادفة، خلال مشاركة قوة الصواريخ الصينية في احتفالات عسكرية.

وقالت الصحيفة الصينية، إنه تم الكشف عن سلاح جديدا تماما، مشيرة إلى أن الجيش الصيني نشر، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة إطلاق نوع جديد لصاروخ، أسرع من الصوت، بحسب خبراء عسكريين.

وأضافت: "لكن الفيديو تم حذفه واستبداله بفيديو آخر، لا يظهر فيه ذلك الصاروخ"، مشيرة إلى أنه الفيديو الأصلي تم عرضه لدقائق معدودة قبل أن يتم حذفه من الصفحة الخاصة بالجيش الصيني على "فيسبوك"، خلال احتفالات الجيش الصيني بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الصينية.

وأوضحت الصحيفة، أن الفيديو أظهر لحظة إطلاق صاروخ بتصميم غير معروف، من على متن مركبة متحركة.

وتمتلك الصين، صواريخ سرعتها أقل من سرعة الصوت، منها صاروخ "تشانغ جان 10"، الذي يصل مداه إلى 1500 كم، ويعد من صواريخ الهجوم الأرضي متوسطة المدى، بحسب الصحيفة.

 

 

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