الداخلية المصرية: مقتل 15 إرهابيا خلال عملية أمنية في مدينة العريش شمالي سيناء

أعلنت وزارة الداخلية مقتل ١٥ عنصرا ارهابيا فى تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة وكر إرهابي في منطقة العبور بمدينة العريش في شمال سيناء، وضبط بحوزتهم بنادق اليه وعبوات ناسفة وحزام ناسف.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه "استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص ٥ي منطقة العبور بدائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأضاف البيان: "تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع ١٥ من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على ٩ بنادق آلية، و بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، و حزام ناسف، ةتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.