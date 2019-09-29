تفاصيل أولية لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

ذكرت وسائل إعلام سعودية، إن اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان قُتل على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن اللواء الفغم لقي مصرعه بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في مدينة جدة السعودية.

ونقلت صحيفة "المرصد" السعودية، رواية لتفاصيل مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم عن حساب "بن عويد" الشهير على موقع "تويتر".

وحتى كتابة التقرير لم تُصدر السلطات السعودية أي تفاصيل حول مقتل اللواء الفغم.