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ظريف: لن نجعل مستقبل الشعب رهينة لقاء استعراضي مع ترامب


اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف باننا لن نجعل اقتصاد ومستقبل الشعب رهينة لقاء استعراضي مع ترامب، لافتا الى تصريحات قائد الثورة بانهم لو ارادوا اجراء محادثات مع ايران فليعودوا الى التزاماتهم ويوقفوا اجراءات الحظر.

وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده امس السبت في ختام زيارته الى نيويورك والتي استغرقت 9 ايام ، قال ظريف ان الاوروبيين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم في اطار الاتفاق النووي ومن ضمنه بعد خروج اميركا من الاتفاق لذا فانهم يتصورون بان السبيل لحل مشكلتهم هي ان نتفاوض مع ترامب.

واضاف، لسنا نحن السبب في انهم يعانون من مشكلة في تنفيذ التزاماتهم او لا يمتلكون الارادة والقدرة اللازمة ، لذا فانه عليهم هم انفسهم البحث عن سبيل لمشكلتهم هذه.

واكد ظريف، اننا لسنا على استعداد بان نجعل اقتصاد ومستقبل الشعب رهينة لقاء استعراضي مع الرئيس الاميركي الذي لم يف لغاية الان بالتزاماته وخرج منها جميعا

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