إيران: ابتكرنا الدفاع السيبراني قبل الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقائهما على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم جدوى محاولات واشنطن الضغط على روسيا بالعقوبات.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، "تمت الإشارة إلى عدم جدوى الضغط على بلدنا سواء بالعقوبات أو بأية وسيلة أخرى من شأنها تقويض آفاق التعاون الثنائي في حل المشاكل العالمية الرئيسية وزعزعة الأمن العالمي".

يأتي ذلك، على خلفية إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شركة روسية و3 مواطنين روس و5 سفن، بزعم انتهاكهم للعقوبات المفروضة ضد سوريا وإنشائهم مخطط لتوريد وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "قامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة بفرض عقوبات ضد شركة واحدة وثلاثة مواطنين وخمس سفن، لمشاركتهم في إنشاء مخطط للتهرب من العقوبات، يهدف إلى تسهيل توريد وقود الطائرات للقوات المسلحة الروسية العاملة في سوريا".

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية المفروضة ضد شركة و5 سفن و3 أشخاص بسبب انتهاكات العقوبات ضد سوريا، أمر غير مقبول.

وأضاف: "هذا، على ما يبدو، هو استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى عقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".