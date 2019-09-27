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الجيش المصري: مقتل وإصابة 10 من العسكريين خلال مواجهات مع عناصر إرهابية


أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان إنه "في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات من بينها استهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 سيارات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وهذا ما جاء في البيان:

أسفرت جهود مكافحة الإرهاب "- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

- ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

- إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الإتصال .

- وإستكمالاً للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائى أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية .

- كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

 - ضبط ( 15) بندقية آلية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

 -  ضبط (2441 ) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرص مخدر .

 - إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو ، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

- ضبط عدد (50 ) جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن  ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط ( 13) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد وإصابة ضابط و( 9 ) جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان  لشعب مصر العظيم .

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