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موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مقبولة


أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على شركة وثلاثة أفراد وخمس سفن بذريعة توريد وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا، أمرا غير مقبول على الإطلاق.

وقال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، إن "هذا على ما يبدو، استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى العقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".

وتتعلق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، على وجه الخصوص، بثلاثة مواطنين روس يعملون لصالح شركة Sovfreight.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن وشركة Maritime Assistance LLC، بحجة توفيرهم وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.

 

 

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