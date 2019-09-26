بن سلمان عن مقتل خاشقجي: أتحمل كامل المسؤولية

نقلت شبكة "بي بي إس" الأمريكية، اليوم الخميس، عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله في حوار معها إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي يحمله المسؤولية لأنه جرى خلال ولايته.

وكان مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في قنصلية بلاده في اسطنبول قد أحدث صدمة عالمية.

ومنذ ذلك الحين، كان محمد بن سلمان يلتزم الصمت بشأن دوره في مقتل الصحفي السعودي.

وفي حوار حديث أجراه ولي العهد السعودي مع مارتن سميث، مراسل برنامج "فرونتلاين" الذي تبثه الشبكة الأمريكية، تحدث بن سلمان للمرة الأولى عن علاقته بمقتل خاشقجي.

وقال بن سلمان في ذلك الحوار: "حدث هذا في ظل ولايتي، وأنا أتحمل كامل المسؤولية".

لكن بن سلمان أكد أيضا أن هذا الحادث وقع دون علمه.

وفي سؤال من المراسل لولي العهد حول إمكانية حدوث تلك الجريمة دون علمه، قال بن سلمان: "لدينا 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف".

وتابع المراسل سؤاله: "وهل بإمكانهم استخدام إحدى طائراتكم"، فأجاب بن سلمان: "لدي مسؤولون ووزراء، ولديهم أعمالهم. ولديهم السلطة للقيام بذلك".

جاءت تلك التصريحات في فيلم وثائقي تبثه شبكة "بي بي إس" الأمريكية في الأول من تشرين الأول، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي.

وكان ولي العهد قد وصف عملية قتل خاشقجي في تشرين الأول 2018 بـ"البشعة"، متعهدا بأن تخضع للتحقيق. وظلت حكومته طوال الوقت تؤكد عدم وقوفه وراء تلك "العملية المارقة".

وفي تموز الماضي، طالبت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن مقتله.

وقالت آنياس كالامار، خلال حديثها في فعالية خاصة بحقوق الإنسان في لندن في ذلك الوقت، إنها لم تتلق حتى الآن إلا ما وصفته بالقليل من المساعدة من واشنطن.

وأضافت: "الصمت ليس خيارا. ويجب الكلام بحرية وبصراحة، ولكن هذا أيضا ليس كافيا. يجب أن نتخذ إجراء".