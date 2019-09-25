الاعلام الرقمي: خطاب ترامب يتسبب بخسائر فادحة لشركات التقنية

أعلن مركز الاعلام الرقمي، الأربعاء، أن أكبر الشركات التقنية في الولايات المتحدة الامريكية خسرت مليارات الدولارات من قيمها السوقية بسبب خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الامم المتحدة اليوم.

وذكر المركز في بيان ، ان "خطاب ترامب كلف شركات فيسبوك، وامازون، وابل، ونتفلكس، والفا بت الشركة المالكة لجوجل، خسائر اجمالية من قيمها السوقية بلغت 58 مليار دولار، حيث فقدت نتفلكس 4.3%، والفيسبوك 3% من قيمتها، و امازون 2.5%، وجوجل 1.3%، وابل 0.5% وفقا لموقع بزنس انسايدر".

وأضاف أن "ترامب هاجم في خطابه الشركات المالكة لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً "أنها امتلكت سلطة هائلة على مايمكن ان نراه وحول مايمكن ان نقوله، وان المجتمع الحر لن يسمح لعمالقة مواقع التواصل باسكات اراء الناس".