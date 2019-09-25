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واشنطن تنشر مضمون الاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي بعد بدء دراسة عزل الرئيس الأمريكي


نشرت وزارة العدل الأمريكية مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي تسببت في بدء دراسة عزل سيد البيت الأبيض.

وأشار تسجيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الذي أجري يوم 25 يوليو 2019، إلى أن ترامب طلب من زيلينسكي النظر في قضية هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لكنه لم يربط هذا الموضوع بمسألة مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقال ترامب لزيلينسكي، بحسب نص هذه المكالمة، الذي تم صياغته اعتمادا على تسجيلات موظفي البيت الأبيض الحاضرين خلال إجراء الاتصال، إن دراسة الرئيس الأوكراني قضية بايدن ونجله ستكون أمرا ممتازا.

ونقل نص المكالمة عن ترامب قوله: "هناك حديث مكثف حول نجل بايدن، حول أن بايدن (الأب) أوقف الملاحقة القضائية (في أوكرانيا)، وكثير من الناس يريدون كشف الحقيقة، وإذا كان بإمكانك فعل أي شيء في هذا السياق بالتعاون مع النائب العام (الأمريكي ويليام بار) فهذا سيكون أمرا ممتازا".

وأضاف ترامب: "بايدن راح يتباهى بأنه أوقف الملاحقة القضائية، وإذا كان بالإمكان النظر في هذا الأمر (فراغ في النص)... وذلك يبدو فظيعا بالنسبة إلي".

من جانبه، ذكر زيلينسكي: "أفهم ذلك وأنا على علم بالموضوع. ومن المؤكد بنسبة 100% أن النائب العام التالي سيكون، حيث فزنا بالأغلبية الساحقة من المقاعد في البرلمان، شخصا ومرشحا تابعا لي... هو أو هي سينظر في هذا الوضع، خاصة في الشركة التي تحدثت عنها في سياق هذه القضية".

وأضاف زيلينسكي: "مسألة التحقيق في هذه القضية تمثل بالحقيقة مسألة إعادة العدالة، ولهذا السبب سنتعامل مع الأمر وسنعمل على التحقيق في هذه القضية".

وأثارت هذه المكالمة بين ترامب وزيلينسكي ضجة واسعة في الولايات المتحدة بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية تقارير تحدثت عن محاولة الرئيس الأمريكي دفع نظيره الأوكراني لبدء تحقيق بحق هانتر بايدن، وهدده بوقف المساعدات من واشنطن لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا لسيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020.  

واستفاد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، بزعامة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، من هذه الفضيحة لإطلاق عملية دراسة إمكانية عزل ترامب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري.  

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