ترامب بشأن مسألة عزله: أكبر مطاردة للساحرات في التاريخ الأمريكي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفضيحة حول مكالمته الهاتفية بنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي سببت بدء دراسة عزله، بأكبر مطاردة للساحرات في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء من نيويورك، عقب اجتماع مع رؤساء بعض دول أمريكا اللاتينية، تعليقا على هذه القضية: "هذا الأمر أكبر مطاردة للساحرات في التاريخ الأمريكي".

وشدد ترامب على أنه لم يمارس أي ضغوط على زيلينسكي لدفعه إلى إجراء تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

تصريح ترامب يأتي بعد أن نشرت واشنطن، في وقت سابق من الأربعاء، نص المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، التي جرت يوم 25 يوليو 2019 واستفاد منها الديمقراطيون في مجلس النواب بالكونغرس لإطلاق دراسة إمكانية عزل سيد البيت الأبيض.

وتعود القضية إلى نشر بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقارير تحدثت عن سعي ترامب لإقناع ززيلينسكي بفتح تحقيق مع بايدن الابن، زاعمة أن الرئيس الأمريكي هدد بوقف مساعدات واشنطن ل‍كييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا له في انتخابات الرئاسة عام 2020.