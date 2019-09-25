عاجل : بيلوسي: : ملخص مكالمة ترامب تثبت سلوكه الذي يدمر نزاهة الانتخابات
الصفحة الدولية

أطراف الاتفاق النووي تؤكد عزمها الحفاظ عليه


اتفق وزراء الدول المشاركة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التطبيق الكامل للصفقة، مؤكدين عزم بلدانهم الحفاظ عليها.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية كل من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك، تلته مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، التي ترأست المحادثات: "أعاد المشاركون إلى الأذهان أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج إيران النووي)، التي صادق عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة في 2015، لا تزال تمثل العنصر المحوري في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وإنجازا مهما للدبلوماسية متعددة الأطراف".

وأضافت موغيريني: "شددوا على أهمية التطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف، مؤكدين تصميمهم على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الاتفاق، الأمر الذي يخدم مصالح الجميع".

وأشارت موغيريني، ردا على أسئلة الصحفيين، إلى أن أطراف الاجتماع ستواصل عملها المشترك على الموضوع، معربة عن أملها في عودة إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

ويمر الاتفاق حول برنامج طهران النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران من جهة وكل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، بأزمة كبيرة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الصفقة، في 8 مايو 2018.

وفرض ترامب عقوبات موجعة على الجمهورية الإسلامية تستهدف قطاعات مختلفة لاقتصادها، بينها النفط، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى والسعي للحصول على أسلحة نووية، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام البلاد بالاتفاق.

وأعرب ترامب مرارا في الآونة الأخيرة عن استعداده للتفاوض مع القيادة الإيرانية لمناقشة الخلافات الحالية، إلا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رفض إجراء أي لقاء قبل إلغاء العقوبات الأمريكية، معتبرا الإجراءات التي اتخذتها واشنطن غير قانونية، وبدأت طهران، منذ 8 مايو 2019، خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ردا على هذه الخطوات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن تنشر مضمون الاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي بعد بدء دراسة عزل الرئيس الأمريكي
ترامب بشأن مسألة عزله: أكبر مطاردة للساحرات في التاريخ الأمريكي
كلينتون تشن هجوما عنيفا على ترامب وتصفه بأنه خطر على مستقبل الولايات المتحدة
أطراف الاتفاق النووي تؤكد عزمها الحفاظ عليه
خطوات عزل ترامب.. من سيرأس الولايات المتحدة في حال عزل الرئيس؟
بيلوسي: : ملخص مكالمة ترامب تثبت سلوكه الذي يدمر نزاهة الانتخابات
زاخاروفا: ترامب وصف الاتفاق النووي بالصفقة "السيئة" ولكنه لم يقدم صفقة "جيدة"
روحاني: الشرق الأوسط يحترق بنيران الاحتلال والتعصب والطائفية والتطرف
أول تعليق من ترامب بعد إعلان الكونغرس بدء التحقيق معه تمهيدا لعزله
البرلمان البريطاني يستأنف أعماله بعد هزيمة جونسون القضائية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 72.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك