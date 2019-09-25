روحاني: الشرق الأوسط يحترق بنيران الاحتلال والتعصب والطائفية والتطرف

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن أمن المنطقة لن يستتب "إلا بخروج القوات الأميركية" منها، معتبرا أن تشكيل أي تحالف أمني فيها تحت قيادة قوات أجنبية يعد تدخلا في شؤون المنطقة.

وقال روحاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الأحداث الأخيرة في المنطقة "عرضت أمن مضيق هرمز والخليج للخطر"، مشددا أن الأمن يجب أن يكون للجميع دون استثناء.

ودعا جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة "تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز"، موضحا أنه يقوم على "التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول".

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، قال روحاني إن السبيل الوحيد للمفاوضات هو عودة واشنطن لالتزاماتها النووية وإلغاء إجراءات الحظر، مضيفا أن "الاتفاق النووي كان الحد الأدنى وإذا أرادوا أكثر فيجب أن يعطونا أكثر".

وأكد روحاني أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من "الحروب والاعتداءات والصراعات القومية والطائفية"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين هم أكبر ضحايا الوضع الراهن في المنطقة".