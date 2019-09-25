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ظريف يعرب عن تفاؤله بنتائج اللقاء الوزاري حول "النووي"


أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن تفاؤله لنتائج اللقاء الوزاري بشأن الاتفاق النووي في نيويورك.

وقبل انطلاق اللقاء على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجميعة العامة للأمم المتحدة، قال ظريف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "آمنت بالدبلوماسية دائما، وأعتقد أنها السبيل الوحيد. سيتيح هذا اللقاء لنا إعادة النظر في وضعنا الحالي، وفي ما ينبغي علينا فعله لإبقاء هذا الإنجاز الدبلوماسي"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجتمع الدولي في العام 2015.

وذكر ظريف أن بلاده غير قلقة إزاء تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين الماضي، حول ضرورة عقد صفقة نووية جديدة مع إيران، مشيرا إلى أن تصريحاته هذه "تم توضيحها لاحقا".

ولاحقا يوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء يؤيد الاتفاق النووي، والإيرانيين لا يلتزمون به حاليا ونحتاج لعودتهم إلى الالتزام به. وإن كان هناك سبيل للقيام بذلك فنحن منفتحون على مناقشة الحلول الممكنة".

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