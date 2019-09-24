طهران: اتهامنا باستهداف "أرامكو" إجراء استفزازي ومضر

أعربت إيران عن رفضها القاطع للاتهامات الموجهة إليها من قبل زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالوقوف وراء الهجوم على "أرامكو" السعودية، معتبرة هذا الادعاء خطوة استفزازية ومضرة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على لسان المتحدث باسمها، عباس موسوي: "ندين بشدة ونرفض المزاعم غير المسؤولة لقادة الدول الأوروبية الثلاث ضد طهران بشأن الهجوم اليمني على منشآت النفط السعودية".

وشددت الوزارة على أن اتهام إيران بأنها المسؤولة عن الهجوم، الذي استهدف شركة "أرامكو"، يمثل "خطوة استفزازية ومضرة إلى حد كبير"، وأضافت: "تأتي مزاعم الدول الأوروبية ضد طهران قبل إجراء أي تحقيقات وبدون أي أدلة وبراهين، وتستند إلى حجج مثيرة للسخرية مفادها أنه لا يوجد أي توضيح ممكن آخر".

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الاتهامات، التي وجهتها أمس الاثنين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "ستؤدي إلى تشديد نيران الحرب في اليمن وربما تجعلها أكثر شمولا".