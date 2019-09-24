إيران تهاجم البيان البريطاني الألماني الفرنسي المتعلق بهجوم أرامكو

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال لقائه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البيان البريطاني الألماني الفرنسي، الذي يدعم واشنطن في تحميل طهران مسؤولية الهجوم على أرامكو السعودية.

واعتبر روحاني أن الاتهامات الواردة في البيان المشترك البريطاني الألماني الفرنسي لا أساس لها من الصحة.

وأكد روحاني لماكرون على ضرورة أن تحافظ الدول المتبقية في الاتفاق النووي، بما فيها فرنسا، على الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي منه.

وصرحت الرئاسة الإيرانية بعد اللقاء أن ماكرون أكد على ضرورة التعاون مع إيران كدولة مؤثرة في المنطقة، وعلى تعزيز العلاقات بين طهران وباريس.

وأضافت أن الرئيسين بحثا الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والمبادرة الإيرانية لإحلال السلام والأمن في مياه الخليج ومضيق هرمز.

بدوره أعرب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن رفضه لما جاء في البيان الثلاثي، الذي طالب طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي، وقال: "لن يكون هناك أي اتفاق جديد من دون الالتزام بالاتفاق النووي"، الذي تم توقيعه بين طهران ومجموعة الدول الكبرى "5+1" عام 2015.